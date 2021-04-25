«Новые порции холода»: синоптик рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю апреля

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В ближайшие дни Москва останется в тыловой части североатлантического циклона, который продолжит «качать новые порции не по сезону холодного воздуха». В понедельник в ночные часы столбики термометров в столице опустятся до около нулевых значений, по Московской области местами ожидаются заморозки до минус 1–2 градусов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как заверил синоптик, днем температура воздуха в начале недели в Москве не превысит плюс 8–10 градусов, в Подмосковье — 5–10 градусов выше нуля. В целом, по словам специалиста, все последние дни апреля сохранится холодная погода. Ночью ожидаются небольшие заморозки — от минус 1–2 градусов до плюс 3–4. В дневные часы будет плюс 6–11 градусов.

— В общем ожидается температура на 5–7 градусов ниже положенной климатической нормы. Сохранится вероятность осадков, причем в такой смешанной фазе. По-прежнему еще возможен мокрый снег, особенно я жду его в ночь на вторник и в утренние часы. Осадков может выпасть до 15–20 мм. Соответственно велика вероятность слабой гололедицы. 29 апреля может немного проглядывать солнце, но в целом будет пасмурно, облачно и с осадками всю неделю, — сказал Тишковец.

По уточнению специалиста, именно вторник станет самым холодным и пасмурным днем на будущей неделе. Также в Москве уже выпало 200 процентов от месячной нормы осадков. По итогам «вторничной непогоды» столица рискует побить рекорд 1970 года по числу осадков. Тогда выпало 104 мм.

Помимо этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» отметил, что его предварительные прогнозы на майские праздники «не очень хорошие». По словам специалиста, большая часть европейской территории России в праздничные дни будет находиться в «зоне аномального холода», с температурными показателями на несколько градусов ниже многолетних норм.

— Есть надежда, что в канун Дня Победы, на рубеже 7–8 мая, ситуация, возможно, начнет стабилизироваться, и потеплеет до нормы. А так большую часть майских будут достаточно низкие температуры. Это плюс 2–7 градусов ночью, днем — 9–14, максимум 10–15, — добавил метеоролог.

По его словам, даже в первые дни мая не исключены дожди. Так что, по заключению синоптика, погода ожидается «не шашлычной». Напомним, ранее президент России Владимир Путин продлил майские праздники в 2021 году. В этот раз россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

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