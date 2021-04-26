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Благоустройство территории возле нового вокзала «Восточный» стартовало в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Благоустройство территории возле нового вокзала «Восточный» стартовало в Москве

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Восточный вокзал Карта всех событий

В Москве началось благоустройство территории возле строящегося вокзала «Восточный». Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы будут проходить в два этапа. Общая площадь благоустраиваемой территории составит 4,2 гектара.

Первым делом специалисты приведут в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора по направлению к вокзалу. Позже будут обустроены подъезды для транспортных средств.

По словам Бирюкова, на первом этапе работ специалисты осуществят замену асфальтобетонного покрытия тротуаров. Там, где сейчас находятся «народные тропы», появятся удобные дорожки с фонарями, которые снабжены энергосберегающими лампами.

— В III квартале стартуют работы по организации удобных подъездных путей к вокзалу «Восточный». На проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, — сказал Бирюков.

Тротуары будут отделаны бордюрным камнем. Рядом с вокзалом также появятся удобные парковки. Два остановочных павильона установят для пассажиров общественного транспорта.

Ландшафт прилегающей к вокзалу территории также будет приведен в порядок.

В настоящее время на «Восточном» производятся работы по демонтажу покрытий пешеходной зоны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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