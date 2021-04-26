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Коронавирус выявили у 8803 человек за сутки в России
Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

Коронавирус выявили у 8803 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

За последние сутки в России выявлено более 8,8 тысячи новых случаев коронавируса. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф в понедельник, 26 апреля.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8803 случая COVID-19. Из них 13,5 процента не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа в стране скончались от инфекции 356 человек, выздоровел 6631 пациент.

Коронавирус выявили у 8803 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Республике Тыва.

В России на сегодняшний день зафиксировано 4 771 372 случая коронавируса. За все время в стране умерло 108 588 человек, вылечились от коронавирусной инфекции 4 394 639 пациентов.

Коронавирус выявили у 8803 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за ситуации с COVID-19 могут усилить масочный режим.

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