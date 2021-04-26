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Еще 1125 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще 1125 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1125 человек. Об этом сообщает оперативный штабу по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале в понедельник, 26 апреля.

Общее число пациентов, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 984 346.

В столице за сутки подтвердили 2687 новых случаев коронавируса. Госпитализировали за 24 часа 892 человека. За сутки в городе от инфекции скончались 55 пациентов.

Еще 1125 человек вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

Количество зафиксированных случаев коронавируса в Москве увеличилось до 1 082 996. В городе под наблюдением медиков остаются 80 560 пациентов с коронавирусом.

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