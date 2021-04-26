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Минкульт изменит устав МХАТ имени Горького
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Минкульт изменит устав МХАТ имени Горького

Полина Долганова

Культура
Россия, Москва, Тверской бульвар, 22 Карта всех событий

Устав МХАТ имени Горького будет изменен. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Уточняется, что руководить театром будут директор и президент. Художественного руководителя будет выбирать директор по согласованию с Минкультом.

В сообщении говорится, что нововведения позволят исключить нарушения в будущем.

Временно исполняющим обязанности директора в настоящий момент является заслуженный работник культуры России Олег Михайлов, президентом — народная артистка СССР Татьяна Доронина, сообщает РИА Новости.

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КультураМинкульт РФМХАТ имени Горького
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