Москвичам рассказали о погоде в столице в День труда

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

1 мая жителей столицы ждет дождь, облачная погода и до плюс 14 градусов. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в День труда в Москве будет прохладно и облачно с прояснениями, временами может идти дождь, и незначительно повысится температура.

— Где-то до 13–14 градусов максимально в дневные часы, — уточнила Позднякова.

Она подытожила, что температура останется ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичам сообщили, какая погода ожидается в столице на Пасху.

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