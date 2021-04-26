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Москвичам рассказали о погоде в столице в День труда
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о погоде в столице в День труда

Полина Долганова

Город

1 мая жителей столицы ждет дождь, облачная погода и до плюс 14 градусов. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в День труда в Москве будет прохладно и облачно с прояснениями, временами может идти дождь, и незначительно повысится температура.

— Где-то до 13–14 градусов максимально в дневные часы, — уточнила Позднякова.

Она подытожила, что температура останется ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичам сообщили, какая погода ожидается в столице на Пасху.

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