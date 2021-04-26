Следком инициировал проверку по факту отравления ребенка в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Следственный комитет начал проверку по факту отравления 10-месячного мальчика в центре Москвы. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По предварительной версии, 24 апреля ребенок находился в квартире со своей матерью. В какой-то момент ребенок взял в руки тюбик с кремом и проглотил содержащееся в нем вещество. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Ребенок был госпитализирован в одну из детских больниц столицы, где у него диагностировали отравление.

Иванова уточнила, что на данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает. Следком проводит проверку по факту произошедшего.

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