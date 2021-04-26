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Площадку «Парк неба» с самым большим телескопом столицы откроют в Московском планетарии
Фото: Московский планетарий

Площадку «Парк неба» с самым большим телескопом столицы откроют в Московском планетарии

Евгения Владимирова

Город

Пресс-служба Московского планетария рассказала об открытии 1 мая площадки «Парк неба». Посетители смогут осмотреть уникальную коллекцию солнечных часов и заглянуть в самый большой телескоп в столице.

Посетители «Парка неба» узнают об истории развития астрономии и наук о Земле. Летом в дневное время в планетарии будут проводиться наблюдения за Солнцем. Посетители смогут увидеть солнечные пятна и протуберанцы – это фонтаны раскаленного газа, поднимающиеся над поверхностью звезды. Специальные фильтры в телескопе защитят посетителей от негативного воздействия солнечного света.

­ — Ни с чем не сравнимый вид вращающихся серебристых куполов башен-обсерваторий, дуги небесных сфер, индийская крылатая лестница в небо Самрат Янтра, каменное кольцо Стоунхенджа, пирамида Хеопса, глобусы – земной и небесный, полярный зонт, геоскоп, Московский меридиан – вот лишь неполный перечень экспонатов «Парка неба», живописного уголка истории познания Земли и неба, — сообщают на сайте планетария.

Сеансы наблюдения за Солнцем будут проводиться в течение одной недели каждого месяца по понедельникам и средам. В пресс-службе уточняют, что погодные условия могут повлиять на видимость небесных тел. Точные даты и время наблюдений будут анонсированы накануне, на сайте Московского планетария.

Ранее сотрудники Московского планетария провели серию онлайн-видеолекций, о космосе.

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