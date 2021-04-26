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В МЧС предупредили о вспышке пожаров из-за пикников на майских праздниках
Фото: Анна Быкова

В МЧС предупредили о вспышке пожаров из-за пикников на майских праздниках

Юлия Павлушова

Общество

Ураганы могут возникнуть на территории России в мае. Об этом предупредили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

Май — месяц контрастных температур и высот давления в смежных воздушных массах. Именно эти факторы вызывают ураганный ветер и шквалы.

Уточняется, что на этой неделе ураганы могут возникнуть в Брянской, Воронежской, Смоленской, Тульской, Московской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Кировской, Нижегородской, Ленинградской областях, в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Коми, Башкирии, Мордовии, Татарстане, а также в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

В период майских праздников может вырасти число пожаров по вине людей, отдыхающих на природе. Эксперты отмечают такие предпосылки на востоке Волгоградской области, в Республике Калмыкия, Ставропольском крае, на севере Республики Дагестан, в Астраханской и Челябинской областях, на юге Республики Бурятия и Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще приобретать товары для походов перед майскими праздниками.

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