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Около четырех миллионов виол высадят на клумбах Москвы
Высадка виол сотрудниками ГУП Мосзеленхоз в сквере перед Большим театром / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Около четырех миллионов виол высадят на клумбах Москвы

Юлия Павлушова

Город

Высадка виол началась на клумбах Москвы. В нынешнем году их украсят около четырех миллионов таких растений. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в понедельник, 26 апреля.

Виола хорошо переносит весенние перепады температуры. Чтобы приспособить растения к жизни в городе, их «закаливают» в теплицах. Выращивают виолу при температуре плюс 6–8 градусов, пишет официальный Telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что на клумбах Москвы в 2021 году высадят около 54 миллионов цветов.

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