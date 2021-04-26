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Александр Румянцев: После чернобыльской аварии мы все поняли, что нельзя экономить на медицине
Фото: Ольга Макарова

Александр Румянцев: После чернобыльской аварии мы все поняли, что нельзя экономить на медицине

Юлия Смирнова

Василий Плиткин

Общество

Мероприятие в память о погибших в радиационной катастрофе в Чернобыле состоялось в Воронцовском парке. В акции у памятного креста, возведенного в честь ликвидаторов, приняли участие члены общественной организации «Союз «Чернобыль» Юго-Западного округа и президент Национального центра имени Д. Рогачева, доктор Александр Румянцев.

— Я участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Никогда не забуду минуты отчаяния, когда мы, врачи, пытались изо всех сил помочь людям всеми доступными средствами. Именно тогда мы поняли, что нельзя экономить на фундаментальной науке, на разработке технологий лечения, прогрессивных медикаментов, — сказал Румянцев.

По словам врача, от уровня финансирования системы здравоохранения зависит многое: и качество образования будущих специалистов, и доступность медицинского обслуживания населения, и состояние здоровье людей, а зачастую и их жизнь.

— Знай мы больше о последствиях облучения, можно было бы спасти многих. Поэтому я настаиваю на том, чтобы увеличить расходы на здравоохранение как минимум вдвое, чтобы технологическое развитие медицины было опережающим, — сказал Румянцев.

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