Ученые сделали редким соколам татуировки против браконьеров

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В пресс-службе Министерства природы России рассказали о краснокнижных соколах-балобанах, выращенных в питомниках. Птицы получили специальные татуировки в основании клюва и на лапке — они нужны для борьбы с браконьерами. В конце мая пернатых выпустят на волю.

Шесть соколов-балобанов, выращенных в питомниках для редких хищных птиц Алтайского государственного университета и «Алтай Фалькон», проходят реабилитацию в центре содержания и разведения хищных птиц «Тайгун». После всех необходимых процедур их отправят в Кош-Агачский район Республики Алтай, на территорию Сайлюгемского национального парка.

— Перед выпуском на волю соколам нанесли татуировки в виде надписей SOS на восковице (кожистом основании клюва) и 22 — на цевке (лапке). Это менее чувствительные места у птиц, — говорится в сообщении министерства.

Нанесенные татуировки обезопасят птиц от браконьеров. Темный окрас алтайских орлов-балобанов привлек к себе внимание любителей соколиной охоты. Птиц отлавливали, из-за этого их популяция была практически уничтожена. По словам директора Сайлюгемского национального парка Дениса Маликова, татуированные орлы не будут представлять товарной ценности на арабском рынке. Ученые надеются, что браконьеры будут отпускать «меченых» птиц.

Сам процесс нанесения татуировки для орлов-балобанов неопасен. Птицы спокойно реагировали на проводимые манипуляции.

Проект «Реинтродукция сокола-балобана в Республике Алтай» реализуется при поддержке Южно-Сибирского регионального управления Росприроднадзора, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Алтайского государственного университета, общественных организаций и ряда частных компаний. Он стартовал в 2021 году. Проект долгосрочный, по замыслу ученых, птенцы и взрослые птицы будут выпускаться на территории Алтайской Республики.

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