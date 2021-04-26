Эрдоган заявил, что глубоко опечален признанием Байдена геноцида армян

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален признанием со стороны президента США Джо Байдена геноцида армян в Османской империи. Об этом в понедельник, 26 апреля, он сообщил в телеобращении по итогам заседания правительства Турции.

По его словам, вопрос о признании геноцида армян в Османской империи нужно оставить историкам, а не политикам.

— Запад показывает лицемерие по армянскому вопросу и по отношению к террористическим организациям, — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Он добавил, что во время Первой мировой войны в Османской империи «армянские банды убивали невинных людей». Эрдоган заявил, что произнес эти слова на основе документов, которые хранятся в турецких архивах.

Напомним, ранее президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи начала XX века. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает признание американского президента.

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