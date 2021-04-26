Турецкая партия предложила признать Крым российским

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Турецкая партия Vatan предложила несколько шагов в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Члены партии считают, что на заявление Байдена нельзя ответить словами. Они выступают за немедленное взятие под контроль турецкими ВС баз Инджирлик и Кюреджик. Также члены партии требуют, чтобы американские войска отправились на родину в течение 15 дней.

— Для признания Крыма и Абхазии, а также самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном, — говорится в заявлении партии.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи начала XX века. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает признание американского президента.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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