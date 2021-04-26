Житель Московской области получил 10,6 лет тюрьмы за нападение на полицейского

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Жителя Московской области приговорили к 10,6 годам тюрьмы и колонии строгого режима за посягательство на жизнь полицейского, незаконный оборот оружия и незаконное изготовление и переделку огнестрельного оружия. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по региону Ольга Врадий в понедельник, 26 апреля.

По версии следствия, 46-летний Виталий Арсеньев выстрелил в полицейского в августе прошлого года, когда сотрудники МВД пришли к нему, чтобы обыскать квартиру. В итоге внутри нашли множество оружия и коробки с патронами. Злоумышленник частично признал вину.

Первые два года Арсеньев отбудет в тюрьме, а затем он отправится в исправительную колонию строгого режима, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что мужчина домогался несовершеннолетней в подъезде на юго-востоке столицы.

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