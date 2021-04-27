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Главу Минпросвещения попросили ввести день самообразования для одиннадцатиклассников
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Главу Минпросвещения попросили ввести день самообразования для одиннадцатиклассников

Татьяна Плотникова

Образование

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс выступила с инициативой установить для учащихся одиннадцатых классов школ день самообразования.

В соответствующем письме главе Минпросвещения России Сергею Кравцову Маркс указала, наличие высшего профессионального образования в течение последних лет продолжает оставаться одним из ключевых требований российского бизнеса к соискателям, поэтому в России год от года возрастает число желающих поступить в высшие учебные заведения.

Высокая конкуренция и возрастающие требования фактически вынуждают российских школьников подстраивать свою жизнь под ЕГЭ, отказываясь от собственных увлечений и досуга в пользу дополнительных часов подготовки к экзаменам, утверждает Маркс.

При этом некоторые школьные дисциплины — например, ОБЖ, астрономия или технология — «не дают практических навыков и носят формальный характер», зачастую «съедают» время школьников. Опросы показали, что 72 процента школьников предпочли бы потратить это время на подготовку к экзаменам.

В связи с этим Маркс просит «рассмотреть возможность выделения для учащихся 11-х классов из школьной программы одного дня самообразования в неделю для качественной подготовки к выпускным государственным экзаменам, разгрузив их расписание непрофильными предметами (ОБЖ, астрономия, краеведение и так далее)», сообщает RT.

Ранее сообщалось, что более 62 тысяч российских школьников 27 апреля сдадут тренировочный ЕГЭ по информатике.

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