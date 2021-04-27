СМИ составили список самых безопасных стран в пандемию

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Сингапур оказался на первом месте в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии коронавируса. Об этом сообщило изданиеThe New Zealand Herald со ссылкой на исследование, которое было проведено агентством Bloomberg.

Уточняется, что в Сингапуре зафиксированы высокие темпы вакцинации населения, а также ведется эффективная борьба с распространением вируса внутри страны.

Ранее, в ноябре 2020 года, первое место в списке безопасных стран занимала Новая Зеландия. Но после начала кампаний по проведению вакцинации в Сингапуре Новая Зеландия уступила свое место.

Рейтинг составлялся на основе данных об общем количестве заболевших, о показателях смертности, числе протестированных людей и информации о темпах вакцинации.

В числе лидеров списка также оказались Австралия и Израиль. Россия в этом списке оказалась на 22 месте.

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