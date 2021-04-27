Еще в четырех торговых центрах Москвы начнут работать пункты вакцинации от COVID-19

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, 1 Карта всех событий

Мобильные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции вернулись в пять московских торговых центров, новые прививочные пункты начнут работу еще в четырех ТЦ города. Об этом сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы во вторник, 27 апреля.

Уточняется, что мобильные бригады возобновят свою работу 28 апреля, а с 29 апреля москвичей будут принимать в четырех новых пунктах вакцинации.

Так, горожане со среды смогут сделать прививку в центрах «Саларис», «Калейдоскоп», «Океания», «Город» и «Л-153».

С 29 апреля бригады вакцинации заработают в супермаркетах «Ашан Алтуфьево», «АТАК Шоссе Энтузиастов», в комплексе «Европолис», в «Леруа Мерлен», находящемся в ТЦ «Косино», сообщает Интерфакс.

Горожане могут бесплатно пройти вакцинацию, предварительной записи не требуется. Для получения прививки от коронавируса при себе нужно иметь паспорт, а также полис ОМС.

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