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Более 60 свертков с наркотиками нашли у женщины в карманах на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 60 свертков с наркотиками нашли у женщины в карманах на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке Москвы полиция задержала женщину, которая подозревается в попытке сбыта наркотиков. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

На Волгоградском проспекте силовики задержали 35-летнюю приезжую женщину. У нее был обнаружен 61 сверток, внутри каждого был неизвестный белый порошок. После проведения экспертизы выяснилось, что содержимое свертков — наркотическое вещество. Общий вес изъятого наркотика превышает 185 граммов.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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