Столичные хирурги извлекли из желудка шестилетней девочки игрушечный кулон

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В больнице имени Г. Н. Сперанского врачи извлекли из желудка шестилетней девочки кулон с героиней мультфильма «Холодное сердце». Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва о важном».

Отмечается, что родители знали о случившемся. Они не стали вызывать врача, понадеявшись на то, что кулон покинет организм девочки самостоятельно. Однако девочке потребовалась госпитализация, но врачи смогли извлечь посторонний предмет без операции.

Заведующий эндоскопическим отделением больницы Владимир Боровицкий призвал родителей внимательнее следить за играми малышей. По его словам, в большинстве случаев пациенты с инородными предметами в организме — это дети до трех лет.

Ранее сообщалось, что московским врачам удалось вылечить ребенка с редким пороком сердца.

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