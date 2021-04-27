Москвичам рассказали о графике работы канатной дороги на майские праздники

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

С 1 по 10 мая столичная канатная дорога будет работать по графику и тарифам выходного дня. Об этом сообщается на официальной странице дороги в социальной сети Instagram.

— Ждем вас в эти дни с 10:00 до 23:00 (8 мая — с 15:00 до 23:00), — говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести билеты можно как в кассах канатной дороги, так и онлайн на сайте дороги. Льготные билеты доступны только в кассах при предъявлении соответствующего документа.

В сообщении обращается внимание на то, что 11 мая канатная дорога будет работать по графику и тарифам понедельника — с 16:00 до 22:00.

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