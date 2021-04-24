«Четыре тысячи за билет»: куда можно поехать отдыхать на майские праздники

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В мае 2021 года у россиян будет целых десять дней праздничных выходных. Куда можно выгодно и с комфортом съездить отдохнуть в освободившуюся майскую декаду — в материале «Вечерней Москвы».

Черноморское побережье

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, одним из самых комфортных мест для отдыха в длинные майские выходные может стать Черноморское побережье. Сюда, по словам Барзыкина, в первые числа мая поедут примерно 60 процентов всех российских путешественников.

— Сочи, Геленджик, Анапа, Крым, Ялта — это самые востребованные города, несмотря на все высказывавшиеся ранее предупреждения по ценам. Конечно, кто взял билет пораньше, тот получил хорошую стоимость, но средняя цена остается одной и той же, — заявил вице-президент РСТ.

Эти места, объяснил Барзыкин, манят россиян по трем простым причинам: здесь тепло, комфортно (с точки зрения проживания и отдыха) и «все понятно», отметил собеседник издания. По его словам, в среднем авиабилет из Москвы в Сочи в одну сторону обойдется в 4,1 тысячи рублей, если лететь «Победой». Рейс «Аэрофлота», а также более поздний относительно майских праздников перелет будет стоить дороже, отметил эксперт.

— Говоря о размещении, за одну ночь с завтраком в отеле на следующее утро в среднем вы заплатите от 2,3 тысячи рублей. Можно и дешевле найти, но это уже, что называется, «не категорийно». А так далее цена растет вплоть до 10 тысяч за ночь, — добавил он.

По его словам, подобные расценки актуальны для всего Черноморского побережья в целом, но есть пара нюансов. Во-первых, в Сочи сейчас будет дешевле слетать, чем в Анапу или Геленджик, поскольку туда сейчас в принципе меньше рейсов. Вместе с тем размещение на этих курортах «будет попроще», в том числе и в плане цены, что позволяет отрегулировать общую стоимость поездки, сказал Барзыкин.

Второе «но», по словам эксперта, — Крым сейчас настолько хорошо бронируется и продается, что там заканчиваются даже очень дорогие предложения. Среднебюджетные путевки тоже можно отыскать, но придется попотеть, чтобы уложиться в приемлемую сумму — минимум 20 тысяч рублей (с учетом вылета в одну сторону и проживания), сказал вице-президент Российского союза туриндустрии.

Фото: pixabay.com

«Золотое кольцо»

Это направление многие сограждане, по мнению Барзыкина, уже успели изрядно облюбовать, но от этого оно не потеряло актуальности.

— Сам в том году ездил по этим местам и очень рекомендую, поскольку это невероятно интересно (с точки зрения красоты природы и достопримечательностей — прим. «ВМ»), — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он уточнил, что необязательно кататься по всему кольцу, когда можно насладиться отдельными его частями с помощью удобных автобусных туров.

— Один из вариантов — уик-енд, то есть съездить посмотреть 2–3 города (входящие в состав «Золотого кольца» — прим. «ВМ»). Но еще лучше — тур на 3–5 дней, включая, например, Кострому и Ростов Великий, — посоветовал эксперт.

По его словам, отдых в центральной России приятно удивит туристов «еще более приемлемой ценой», если сравнивать со всеми остальными предложениями на рынке. Однако здесь важно смотреть на продолжительность тура по «Золотому кольцу». Операторы, как отметил специалист, предлагают широкий выбор: от однодневной поездки из Москвы в Кострому и обратно за среднюю цену в 2,7 тысячи рублей до турне по 18 городам за 10 дней и 9 ночей, стоимость которого достигает 40 тысяч рублей.

Далекий Байкал

Чтобы как следует отдохнуть на Байкале, в свое время приходилось отдавать порядка 70 тысяч рублей, вспоминает Барзыкин. Он заверил, что на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась благодаря субсидиям от Ростуризма для крупных авиаперевозчиков. Поддержка ведомства помогла сбить цену примерно на 40 процентов, в результате чего сегодня тур на известное озеро можно приобрести за 40–45 тысяч рублей. В эту сумму войдет недельная поездка с экскурсиями, уточнил эксперт.

— Кроме того, у нас еще до июня будет действовать программа кешбэка. Можно получить возврат по туру — до 20 процентов от затраченных средств, если тур был организованный, либо если вы сами забронировали средства размещения, — указал он.

По его мнению, на текущий момент это очень выгодное предложение в контексте внутреннего туризма.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Калининград

Также Барзыкин назвал привлекательным отдых на майские праздники в Калининградской области. Неделя отдыха с перелетом (в одну сторону — прим. «ВМ») из Москвы обойдется примерно в 25 тысяч рублей, заявил собеседник издания.

— Число ночей при этом может немного разниться: либо шесть, либо семь в зависимости от того, как тур был согласован. Но это уже формирует оператор, — добавил он.

А что с за границей?

С этим сейчас все непросто, признает вице-президент РСТ. Туры по заграничным направлениям есть, но ни о каком разнообразии из-за пандемии коронавируса говорить пока не приходится.

— Текущие направления — непростые. Выбор зарубежного отдых очень ограничен, — сказал Барзыкин.

В частности, он призвал повременить с путевками в Египет, заявив, что туда если и отправляться, то хотя бы после праздников.

Относительно отдыха в Египте сейчас также существует неопределенность, связанная с тем, что авиасообщение с этой страной было возобновлено, но когда конкретно оно восстановится в полном объеме, непонятно, отметил эксперт. Ранее «Вечерняя Москва» также писала, как изменится цена на отдых в Египте и когда брать билеты.

Турция — еще один популярнейший у россиян зарубежный курорт — будет закрыта для посещения, по крайней мере до 1 июня. Ограничения пришлось ввести из-за подъема заболеваемости COVID-19 в этой стране. В настоящее время российские туристы возвращаются оттуда на родину, тогда как около полумиллиона соотечественников планировали отдохнуть на турецких пляжах, но их планы в итоге были расстроены ковидом.

С 26 апреля на локдаун закрывается и Кипр. Путешественникам, которые собирались в эту страну, теперь предлагают заменить билет на новое число либо вернуть за него деньги без штрафных санкций.

При всем этом Росавиация сообщила 21 апреля, что российские авиакомпании получили доступ к регулярным рейсам в 15 иностранных государств: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Иорданию, Китай, Северную Македонию, Молдавию, Марокко, Сербию, Словению, Таиланд, Хорватию, Черногорию, а также на Мальдивские острова и Кипр (где с 26 апреля будет введен локдаун — прим. «ВМ»).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно, где россияне планируют провести летний отпуск