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Глава МИД Турции сообщил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Глава МИД Турции сообщил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов

Юлия Курганова

Туризм

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что посетит РФ по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с COVID-19 в его стране нормализуется.

— Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая), — сказал Чавушоглу в эфире канала Haberturk.

Он сообщил, что скоро Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в сфере туризма. А потом глава МИД республики вместе с министром туризма поедет в РФ, передает РИА Новости.

В пятницу, 16 апреля, суточный прирост заболеваемости в республике показал максимум с начала пандемии — 63 082 случая, во вторник, 20 апреля, был зафиксирован максимум смертей за сутки — 346 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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