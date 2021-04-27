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Эскалатор установят в южном вестибюле станции МЦК Кутузовская
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Эскалатор установят в южном вестибюле станции МЦК Кутузовская

Полина Долганова

Транспорт
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Кутузовская Карта всех событий

В южном вестибюле МЦК Кутузовская установят эскалатор для выхода с платформы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что работы по установке эскалатора будут проводиться вместе с РЖД с 20 мая по сентябрь текущего года. В связи с этим вестибюль будет закрыт на вход и выход. Пассажиры смогут воспользоваться северным выходом.

В сообщении уточняется, что через станцию в будние дни проходят около 33 тысяч человек.

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