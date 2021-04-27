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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Бангладеш
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Бангладеш

Иван Юминов

Здоровье

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Бангладеш. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 27 апреля.

— РФПИ объявляет о решении Главного управления по контролю за лекарствами (DGDA) при министерстве здравоохранения Народной Республики Бангладеш одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — рассказали в фонде.

Таким образом, вакцина одобрена в 62 странах. Общее их население составляет 3,2 миллиарда человек, отмечается на сайте РФПИ.

Ранее сообщалось о том, что Россия планирует выпустить 57 миллионов доз вакцин от коронавируса до конца мая.

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коронавирус«Спутник V»Бангладеш
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