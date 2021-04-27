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Невролог объяснила, что делать, если долго нет обоняния после коронавируса
Фото: pixabay.com

Невролог объяснила, что делать, если долго нет обоняния после коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Врач-невролог высшей квалификационной категории, член Европейской академии неврологии Галина Чудинская в честь Дня обоняния, который отмечается во всем мире 27 апреля, объяснила, как восстановить «нюх» после перенесенного COVID-19.

По ее словам, люди могут распознавать свыше одного триллиона разных ароматов. На любой из них реагируют обонятельные рецепторы, сообщающие мозгу о том, какие вещества находятся вокруг. Именно эти «датчики» стали одной из главных мишеней для коронавируса.

— Обоняние человека помогает уловить ароматы пищи. Благодаря этому вырабатывается слюна, а значит, в определенной степени происходит влияние и на пищеварение, — считает Галина Чудинская.

Согласно подсчетам специалистов, порядка 20–40 процентов человек, перенесших коронавирусную инфекцию, лишились обоняния. Некоторые из них частично потеряли «нюх». Это когда человек мог улавливать аромат мандаринов, а кофе — нет. Подобная форма считается легкой, добавила эксперт.

— То, насколько глубоко COVID-19 может проникать в центральную нервную систему человека и как на нее воздействовать, — это тема, которая все еще требует тщательного исследования и, возможно, может привести к неутешительным ответам, — подчеркнула невролог.

По ее словам, в настоящее время известно, что многие переболевшие жалуются на депрессивное состояние, нарушение сна, тревожность и многое другое, что характеризует нарушения работы нервной системы, отмечает Nation News. В случаях, когда способность улавливать запахи не возвращается больше месяца, врач посоветовала использовать лекарственные препараты, которые назначают при поражении центральной нервной системы.

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