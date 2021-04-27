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Ростуризм подготовит предложения по осеннему этапу программы кешбэка
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ростуризм подготовит предложения по осеннему этапу программы кешбэка

Иван Юминов

Туризм

Ростуризм подготовит предложения по проведению в стране осенью нового этапа программы туристического кешбэка. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова во вторник, 27 апреля.

— Программа очень хорошо работает на поддержку так называемого низкого сезона, когда больше возможностей и свободной инфраструктуры, в отличие от «перегретых» пиков сезона. Речь о весне — начале лета и осенне-зимнем периоде, — рассказала руководитель ведомства.

В данный момент в стране проходит третий этап программы кешбэка. Он стартовал 18 марта, поездки можно приобрести до 15 июня, а поехать в путешествие — до 30 июня. Вернуть на карту «Мир» можно до 20 процентов стоимости, но не более 20 тысяч рублей, отмечает РИА Новости.

Ранее Ростуризм рассказал о программе возврата 50 процентов от стоимости детских путевок.

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осеньРостуризмтуристический кешбэк
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