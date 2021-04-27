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Сергей Собянин сообщил об объеме заявок на покупку трехлетних облигаций
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин сообщил об объеме заявок на покупку трехлетних облигаций

Кирилл Николаев

Город

Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций более чем в два раза превысил предложение Москвы. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, Москва успешно разместила трехлетние облигации. Средства от их размещения пойдут на финансирование важнейших инфраструктурных проектов города.

— Это даст дополнительный импульс развитию экономики в период пандемии, а также позволит городу в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства, — написал Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что «зеленые» облигации на сумму 70 миллиардов рублей выпустят в Москве 27 мая.

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облигацииМоскваСергей Собянин
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