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Глава офиса Зеленского рассказал о работе над встречей с Путиным
Фото: president.gov.ua

Глава офиса Зеленского рассказал о работе над встречей с Путиным

Иван Юминов

Внешняя политика

Работа над датой и временем встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным ведется в офисе украинского лидера. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак во вторник, 27 апреля.

— Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место этих переговоров, — рассказал Ермак.

В ходе переговоров главы стран могут обсудить результаты саммита «нормандской четверки» в Париже. Встреча президентов может стать исторической, приводит слова Ермака ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Киев планирует симметрично ответить в случае «провокаций» России против украинских дипломатов.

Читайте также: Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу

встречи президентовВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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