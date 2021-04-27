Киев ответит симметрично в случае «провокаций» РФ против украинских дипломатов

Фото: Соцсети

Киев планирует отвечать симметрично в случае «провокаций» России против украинских дипломатов. Об этом рассказал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков.

По его словам, в настоящее время в РФ находятся 37 украинских дипломатов. При этом в Украине работают 69 российских дипломатов. Баньков отметил, что еще нет необходимости эвакуировать сотрудников дипмиссии, несмотря на якобы давление со стороны спецслужб и общества.

— Объявление советника российского посольства в Киеве «персоной нон грата» произошло как симметричная реакция на провокацию России против нашего консула в Санкт-Петербурге. Если российская сторона будет продолжать провокации против сотрудников украинских дипучреждений в РФ, ответ Украины не заставит себя ждать, — добавил Баньков.

Он уточнил, что в начале вооруженного конфликта в стране сократили персонал и рекомендовали вывезти из страны семьи сотрудников, пишет РИА Новости.

Ранее МИД Украины заявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве Александра Сосонюка. ФСБ России задержала 16 апреля консула Украины из-за того, что он искал базы уголовных дел и данные о россиянах. После этого в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило. Ему указали на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника. Ведомство рекомендовало Сосонюку покинуть страну в течение 72 часов начиная с понедельника, 19 апреля.

Читайте также: Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу