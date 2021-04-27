МИД России вызвал послов стран Балтии и Словакии

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало послов Литвы, Латвии, Словакии и Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 апреля.

— На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии, — рассказал представитель внешнеполитической службы.

Из всех этих стран в недавнее время были высланы российские дипломаты на фоне обострения отношений между государствами, отмечает Интерфакс.

Ранее Германия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии.

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