МИД России вызвал послов стран Балтии и Словакии
Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало послов Литвы, Латвии, Словакии и Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 апреля.
— На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии, — рассказал представитель внешнеполитической службы.
Из всех этих стран в недавнее время были высланы российские дипломаты на фоне обострения отношений между государствами, отмечает Интерфакс.
Ранее Германия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии.
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