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Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина с Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина с Зеленским

Иван Юминов

Внешняя политика

Конкретных предложений по времени и месту встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля.

— По-прежнему никакой конкретики нет, — приводит слова представителя Кремля Интерфакс.

Ранее глава офиса Зеленского рассказал о работе над встречей с Путиным.

Читайте также: Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу

Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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