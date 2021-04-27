Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина с Зеленским

Фото: Администрация президента РФ

Конкретных предложений по времени и месту встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля.

— По-прежнему никакой конкретики нет, — приводит слова представителя Кремля Интерфакс.

Ранее глава офиса Зеленского рассказал о работе над встречей с Путиным.

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