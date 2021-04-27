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«Не будьте политкорректными»: Трамп рассказал, как вернуть популярность «Оскару»
Фото: Whitehouse

«Не будьте политкорректными»: Трамп рассказал, как вернуть популярность «Оскару»

Иван Юминов

В мире

Американской киноакадемии, которая занимается организацией премии «Оскар», стоит перестать быть скучной. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во вторник, 27 апреля.

— Если продолжать с нынешним смехотворным форматом, будет только хуже, если это вообще возможно. Вернитесь на 15 лет, посмотрите на формат, который они использовали, смените имя на прежнее — «Награды Киноакадемии», не будьте политкорректными и скучными и делайте все правильно, — рассказал экс-президент.

Церемонии также стоит найти отличного ведущего, приводит слова Трампа РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что церемонию вручения «Оскара» в этом году посмотрело рекордно низкое число зрителей.

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