Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российские авиакомпании закончили вывоз туристов из Танзании
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Российские авиакомпании закончили вывоз туристов из Танзании

Иван Юминов

Туризм

Российские авиакомпании закончили вывоз туристов из Танзании, вернув 4,1 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации во вторник, 27 апреля.

Всего с 15 апреля в страну выполнено 12 рейсов, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Туроператоров попросили не продавать путевки в Турцию после 1 июня до решения властей

Танзанияавиакомпаниироссийский турист
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в