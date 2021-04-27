Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Российские авиакомпании закончили вывоз туристов из Танзании, вернув 4,1 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации во вторник, 27 апреля.

Всего с 15 апреля в страну выполнено 12 рейсов, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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