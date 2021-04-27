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Вильфанд пообещал температуру выше многолетних значений в России летом 2021 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Вильфанд пообещал температуру выше многолетних значений в России летом 2021 года

Иван Юминов

Общество

Летом этого года ожидается температура около и выше средних значений за многие годы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 27 апреля.

— Наиболее вероятный сценарий — теплое лето. На большей части территории России ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, — рассказал синоптик.

На севере страны ожидаются положительные температурные аномалии. Кроме того, в Южном федеральном округе, Краснодарском крае, в Крыму и на Северном Кавказе прогнозируется теплая погода, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно, когда в Москве потеплеет до плюс 30.

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летосиноптикиРоман Вильфанд
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