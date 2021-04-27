Вильфанд пообещал температуру выше многолетних значений в России летом 2021 года
Летом этого года ожидается температура около и выше средних значений за многие годы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 27 апреля.
— Наиболее вероятный сценарий — теплое лето. На большей части территории России ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, — рассказал синоптик.
На севере страны ожидаются положительные температурные аномалии. Кроме того, в Южном федеральном округе, Краснодарском крае, в Крыму и на Северном Кавказе прогнозируется теплая погода, отмечает РИА Новости.
Ранее стало известно, когда в Москве потеплеет до плюс 30.
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