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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору творога, яиц и куличей к Пасхе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору творога, яиц и куличей к Пасхе

Юлия Курганова

Общество

Роспотребнадзор в преддверии праздника Пасхи дал рекомендации по выбору продуктов. На скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов и перьев, творог следует выбирать белого цвета с кремовым оттенком и с чуть кисловатым запахом, а кулич — с сухой верхушкой и без подгоревших мест.

— При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также специалисты отметили, что хранить яйца можно только в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов. Вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

При выборе творога необходимо обратить внимание на цвет: хороший творог всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет немного кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но в небольшом количестве. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

Покупая кулич, нужно посмотреть на его верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, то кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, пояснили специалисты. Не допускается также, чтобы на праздничной выпечке были пустоты и подгоревшие места.

Кроме того, нельзя покупать яйца и другие продукты в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин, добавили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

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