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Самолеты не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного тумана
Фото: АГН Москва

Самолеты не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного тумана

Юлия Курганова

Общество

Самолеты Москва — Кемерово направили в другие регионы из-за сильного тумана. Об этом сообщили в среду, 28 апреля, в справочной службе кемеровского аэропорта.

Воздушные судна были направлены в Барнаул и новосибирский аэропорт «Толмачево» из-за плохой видимости на взлетно-посадочной полосе.

Ожидается, что в Кемерово они смогут вылететь около 11 часов.

Уточняется, что по тем же причинам задерживаются обратные рейсы из Кемерова, передает «Интерфакс».

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