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Экономика Московской агломерации вошла в пятерку крупнейших в мире
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Экономика Московской агломерации вошла в пятерку крупнейших в мире

Полина Долганова

Экономика

Московская агломерация занимает пятое место в мире по объему ВВП, который превысил 1 триллион долларов на конец 2020 года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Euromonitor, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Уточняется, что Московская агломерация входит в пятерку крупнейших мегаполисов мира наряду с Нью-Йорком, Токио, Сеулом и Лос-Анджелесом. Москве удалось превзойти по показателям такие города, как Лондон, Пекин, Париж и Шанхай.

На Московскую агломерацию приходится более четверти ВВП страны и почти половина российского объема инвестиций.

— За 10 лет объем ВВП Московской агломерации по паритету покупательной способности вырос на 29 процентов, в то время как у Токио прирост ВВП составил 18 процентов, у Нью-Йорка — 36 процентов. Лидером роста стал Пекин, показавший за десятилетие более чем двукратный рост ВВП, — рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Согласно методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), агломерация включает в себя город и прилегающие к нему территории.

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