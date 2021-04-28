Около 10 тысяч москвичей освоили навыки оказания первой помощи за два года

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Столичные медики обучают горожан навыкам оказания первой помощи. Подробнее об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

По его словам, за два года специалисты московской скорой помощи обучили свыше 3,5 тысячи участников проекта «Бабушка и дедушка на час», провели уроки для медицинских классов в школах. Кроме того, медики организовали проект по обучению первой помощи для представителей СМИ. Акцент был сделан на основах безопасности при выполнении редакционных заданий в зонах вооруженных конфликтов и при чрезвычайных ситуациях.

— Всего порядка 10 тысяч человек обучили навыкам оказания первой помощи за последние два года, — цитирует Плавунова РИА Новости.

Ранее Николай Плавунов перечислил самые частые причины для вызова скорой в Москве.

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