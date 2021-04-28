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Около 10 тысяч москвичей освоили навыки оказания первой помощи за два года
Фото: Вечерняя Москва

Около 10 тысяч москвичей освоили навыки оказания первой помощи за два года

Юлия Павлушова

Город

Столичные медики обучают горожан навыкам оказания первой помощи. Подробнее об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

По его словам, за два года специалисты московской скорой помощи обучили свыше 3,5 тысячи участников проекта «Бабушка и дедушка на час», провели уроки для медицинских классов в школах. Кроме того, медики организовали проект по обучению первой помощи для представителей СМИ. Акцент был сделан на основах безопасности при выполнении редакционных заданий в зонах вооруженных конфликтов и при чрезвычайных ситуациях.

— Всего порядка 10 тысяч человек обучили навыкам оказания первой помощи за последние два года, — цитирует Плавунова РИА Новости.

Ранее Николай Плавунов перечислил самые частые причины для вызова скорой в Москве.

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