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Мировые цены на нефть начали снижаться на фоне решений ОПЕК+
Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть начали снижаться на фоне решений ОПЕК+

Виктория Родимкина

Экономика

Цены на нефть эталонных марок начали незначительно снижаться во время торгов в среду, 28 апреля, после того, как страны ОПЕК+ решили продолжать политику постепенного увеличения добычи в период с мая по июль.

— Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад, об уровнях добычи на май, июнь и июль этого года, — рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 08:10 по московскому времени составляла 66,39 доллара за баррель, что на 0,03 доллара ниже показателя предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь снизилась на 0,05 процента и составляла 62,91 доллара за баррель.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля 2020 года ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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