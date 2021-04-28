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Объем упрощенных аукционов на столичном портале поставщиков вырос вдвое с начала года
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Объем упрощенных аукционов на столичном портале поставщиков вырос вдвое с начала года

Анастасия Волоснова

Город

Объем упрощенных аукционов на портале поставщиков вырос вдвое за первый квартал 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на портале опубликовали 54,1 тысячи котировочных сессий, объем которых составил 10,2 миллиарда рублей, что в 2,3 раза выше показателей за 2020 год.

— В первом квартале московские и региональные заказчики провели на Портале 118,1 тысячи закупок на сумму 16,5 миллиарда рублей, что на 13,8 процента больше, чем за первый квартал 2020 года. При этом доля региональных закупок составила около половины от общего числа закупок, — подчеркнул заммэра.

По его словам, особой популярностью среди поставщиков пользовались образовательные услуги, медицинские, хозяйственные и строительные товары.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко добавил, что на рост закупок повлияло развитие функционала портала. Разработчики добавили в сервис справочную информацию, упрощенную систему отслеживания, возможность создавать сайты-визитки и другие услуги.

За первые три месяца 2021 года на портале зарегистрировались более 11 тысяч поставщиков из разных регионов России.

— Так, по итогам первого квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года региональные заказчики провели в 1,8 раза больше котировочных сессий. Конкуренция в закупках через «быстрые» аукционы составляет в этом году в среднем семь участников, — утончил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Уточняется, что портал создали в 2013 году для работы представителей малого и среднего бизнеса.

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