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Мосприрода проведет День экологического образования онлайн
Фото: Вечерняя Москва

Мосприрода проведет День экологического образования онлайн

Ольга Маркова

Культура

В День экологического образования, 12 мая, Мосприрода приглашает школьников принять участие в онлайн-викторине.

Ребятам будет предложено ответить на вопросы экологической тематики. На некоторые вопросы нужно будет выбрать ответ, на другие — сформулировать самостоятельно.

Победители и призеры викторины получат ценные призы.

Мероприятие проводится бесплатно по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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Мосприродавикториныэкология
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