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Европарламент одобрил торговое соглашение между Евросоюзом и Британией
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европарламент одобрил торговое соглашение между Евросоюзом и Британией

Виктория Родимкина

В мире

Европарламент проголосовал за заключение соглашения о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Великобританией после выхода королевства из состава ЕС. Об этом сообщил координатор ЕП по Brexit и лидер либералов Ги Верхофстадт в среду, 28 апреля.

Голосование по этому вопросу прошло в онлайн-режиме. Договор между сторонами поддержали 660 депутатов, пятеро высказались против.

— Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего, — отметил Ги Верхофстадт в Twitter-аккаунте.

По его словам, он верит в то, что Великобритания в будущем снова вернется в состав Евросоюза. Для окончательного вступления в силу документ должны согласовать страны ЕС.

Напомним, Великобритания и Европейский союз завершили переходный период по Brexit 31 декабря 2020 года.

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ЕвросоюзВеликобританиясоглашения
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