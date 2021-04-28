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СК РФ планирует объединиться с Германией для расследования преступлений нацистов
Фото: СК РФ

СК РФ планирует объединиться с Германией для расследования преступлений нацистов

Виктория Родимкина

Внешняя политика

СК России планирует инициировать создание совместной с ФРГ следственной группы для расследования преступлений нацистов. Об этом рассказал руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров в среду, 28 апреля.

По его словам, в состав группы планируется пригласить представителей компетентных органов Германии.

Сергей Петров отметил, что СК РФ в 2019–2020 годах направил за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел, связанных с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, СК продолжает сотрудничество по этой теме с коллегами из Канады и Эстонии, сообщает РИА Новости.

Согласно архивным данным, на территории РСФСР преднамеренно нацисты ликвидировали свыше двух миллионов человек. Не все факты случившегося были расследованы должным образом.

После проведения раскопок в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области были установлены случаи массовых казней мирных жителей. Были возбуждены уголовные об уничтожении более 30 тысяч граждан СССР.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма.

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