Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Конюшня, завод и еще 22 объекта недвижимости появятся в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Конюшня, завод и еще 22 объекта недвижимости появятся в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Разрешения на строительство в Московской области получили почти 25 объектов за неделю с 19 по 25 апреля. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

— За семь указанных дней ведомством были выданы 24 разрешения на возведение. Среди них 19 нежилых объектов и пять жилых домов, — пояснили в министерстве.

При этом уточняется, что в Раменском городском округе появится конюшня с манежем, а в Коломне — завод по производству термопластика для разметки дорог. Кроме этого, производственно-складской комплекс построят в Павловской Слободе, а склад готовой продукции — в Наро-Фоминском округе, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, три жилых дома, рассчитанных более чем на 2,3 тысячи квартир, возведут в Томилине, и еще по одному в Мытищах (353 квартиры) и Люберцах (1760 квартир).

Читайте также: Московские застройщики за девять месяцев зарегистрировали более 1,5 тысячи прав дольщиков

жильескладыМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в