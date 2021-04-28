Конюшня, завод и еще 22 объекта недвижимости появятся в Подмосковье

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Разрешения на строительство в Московской области получили почти 25 объектов за неделю с 19 по 25 апреля. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

— За семь указанных дней ведомством были выданы 24 разрешения на возведение. Среди них 19 нежилых объектов и пять жилых домов, — пояснили в министерстве.

При этом уточняется, что в Раменском городском округе появится конюшня с манежем, а в Коломне — завод по производству термопластика для разметки дорог. Кроме этого, производственно-складской комплекс построят в Павловской Слободе, а склад готовой продукции — в Наро-Фоминском округе, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, три жилых дома, рассчитанных более чем на 2,3 тысячи квартир, возведут в Томилине, и еще по одному в Мытищах (353 квартиры) и Люберцах (1760 квартир).

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