Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московские застройщики за девять месяцев зарегистрировали более 1,5 тысячи прав дольщиков
Фото: pixabay.com

Московские застройщики за девять месяцев зарегистрировали более 1,5 тысячи прав дольщиков

Юлия Павлушова

Город

За девять месяцев нынешнего года в столице зарегистрировали 1541 право собственности участников долевого строительства по заявлениям, поданным застройщиками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве в среду, 28 апреля.

С 13 июля прошлого года в столице действует новый механизм взаимодействия ведомства и застройщиков. Теперь они могут без доверенности от имени дольщика подавать в Росреестр документы на регистрацию объекта после его постановки на кадастровый учет.

По мнению руководителя столичного Управления Росреестра Игоря Майданова, новая практика снижает административные барьеры в строительстве. Уточняется, что 814 заявлений подали в первом квартале нынешнего года. Наивысшее число обращений застройщиков зафиксировано в марте — 369 штук.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще заключать договоры участия в долевом строительстве с использованием кредитов.

Читайте также: Новые квартиры по программе реновации получат жители еще трех районов Москвы

дольщикидоговорУправление Росреестра по Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в