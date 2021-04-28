Московские застройщики за девять месяцев зарегистрировали более 1,5 тысячи прав дольщиков

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За девять месяцев нынешнего года в столице зарегистрировали 1541 право собственности участников долевого строительства по заявлениям, поданным застройщиками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве в среду, 28 апреля.

С 13 июля прошлого года в столице действует новый механизм взаимодействия ведомства и застройщиков. Теперь они могут без доверенности от имени дольщика подавать в Росреестр документы на регистрацию объекта после его постановки на кадастровый учет.

По мнению руководителя столичного Управления Росреестра Игоря Майданова, новая практика снижает административные барьеры в строительстве. Уточняется, что 814 заявлений подали в первом квартале нынешнего года. Наивысшее число обращений застройщиков зафиксировано в марте — 369 штук.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще заключать договоры участия в долевом строительстве с использованием кредитов.

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