Адвокат перечислила популярные виды мошенничества с арендным жильем возле моря

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Мошенники активизировались на юге России в связи с увеличением спроса на аренду жилья. О том, каким образом аферисты наживаются на туристах, рассказала адвокат Алена Самородова.

По ее словам, бывают случаи, когда обманутых людей оказывается много. Это происходит, например, если мошенники снимают жилье на сутки, а затем пересдают его сразу нескольким желающим на более длительный срок.

— Такая ситуация распространена. За два дня аферисты могут сдать так недвижимость десяткам доверчивых граждан. На этом нечистые на руку люди зарабатывают большие суммы. В таких случаях следует обращаться за помощью в полицию, — пояснила Алена Самородова.

Следующая схема — когда квартира не соответствует тем фотографиям, что выложены на сайте. Это может касаться как расположения, так и комфорта. Адвокат рекомендует крайне внимательно относиться к предложениям с низкими ценами, потому в первую очередь они должны настораживать, отмечает «МИР 24».

— Связываясь с хозяином, нужно для начала попросить показать жилье в онлайн-режиме. Но и это тоже не дает гарантии, что, прибыв на место, ожидания человека совпадут с реальностью, — добавила Алена Самородова.

Поэтому юрист рекомендовала при поиске жилья на курорте пользоваться проверенными сайтами.

Источник: mir24.tv

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