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Песков ответил на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Ватикане
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Песков ответил на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Ватикане

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Кремле не получали официального предложения по идее президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным для диалога о мире в Донбассе. Песков прокомментировал предложение украинского лидера.

— Конечно, об этом пока официально не знают ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где «идет война». В ответ на это российский лидер сообщил, что украинские власти при обсуждении вопросов, касающихся востока страны, должны встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с представителями России. Кроме того, Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время для обсуждения двусторонних отношений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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