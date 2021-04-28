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Росреестр в полном объеме обеспечит жителей столицы госуслугами в майские праздники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Росреестр в полном объеме обеспечит жителей столицы госуслугами в майские праздники

Полина Долганова

Город

Управление Росреестра по Москве обеспечит горожан госуслугами в нерабочие дни в полном объеме. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документы на регистрацию прав и кадастровый учет будут приниматься в обычном режиме через центры «Мои документы», график работы которых останется неизменным. Выходными будут только праздничные дни — 1 и 9 мая.

Кроме того, все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте ведомства с 1 по 10 мая будут работать в штатном режиме.

Дни с 4 по 7 мая, согласно указу президента России Владимира Путина «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», объявлены выходными.

Ранее «ВМ» писала о том, по какому графику будут работать МФЦ и Главархив. Расписание работы многофункциональных центров «Мои документы» и Главного архивного управления изменится в столице из-за праздничных дней.

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