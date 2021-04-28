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Путин назвал систему здравоохранения России гибкой и устойчивой
Фото: Администрация президента РФ

Путин назвал систему здравоохранения России гибкой и устойчивой

Иван Юминов

Здоровье

Система здравоохранения России во время пандемии коронавируса оказалась гибкой, подготовленной и устойчивой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в среду, 28 апреля.

— У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего и среднего (звена — прим. «ВМ»), реально хороший уровень подготовки. Второе — у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет, — рассказал глава государства.

Медицинской системе удалось быстро и гибко отреагировать на возникшие ситуации, как того и требовала обстановка, добавил Путин. Медработников ждут, как ангелов, ведь их цель — спасти человека, приводит слова президента РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что легкие ограничения из-за коронавируса могут быть введены в Подмосковье.

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